Шпионил для КГБ Беларуси: в Польше задержали экс-полицейского

Работники Агентства внутренней безопасности Польши 10 октября разоблачили мужчину, которого подозревают в шпионаже для белорусских спецслужб. По версии следствия, он сотрудничал с разведкой Комитета государственной безопасности Беларуси.

Собранных польскими правоохранителями доказательств хватило для того, чтобы задержать подозреваемого. По решению Варшавского районного суда, ему избрана мера пресечения в виде 3 месяцев под стражей.

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Работники Мазовецкой прокуратуры расследуют дело о деятельности в пользу белорусской разведки против интересов Польши. Согласно законодательству, задержанному грозит до 15 лет заключения.

Шпион КГБ Беларуси оказался поляком

Белорусский шпион является гражданином Польши, экс-полицейским. С 1981 года он работал в отделе Моторизованной поддержки гражданской милиции (ЗОМО), затем – в Гражданской милиции и полиции до 1999 года.

Службу в органах мужчина бросил 20 лет назад. Он имел звание лейтенанта и состоянию на 2001 год работал офицером пограничной службы.

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