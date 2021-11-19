Среди них бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии и высокопоставленные чиновники Министерства обороны. Кроме того, бывший военный атташе, который присматривал за секретной информацией в болгарском парламенте.
К теме Битва разведок: шпион устроился уборщиком в дом министра Израиля
Шпионам грозит пожизненное
Всех их арестовали в марте 2021 года. Сейчас 5 человек до сих пор под стражей, а один – освобожден под залог. По словам прокуроров, если суд докажет вину, то им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.
По словам прокуроров, по возвращении в Болгарию ему поручили завербовать агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом. В то же время в посольство России в Болгарии документы передавала его жена, которая является гражданкой и Болгарии, и России.
Кстати, это не первый случай, когда в Болгарии обнаруживают российских шпионов. В сентябре 2020 года София объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. По данным прокуратуры, они собирали информацию, которая составляет государственную тайну, и передавали ее в Москву.
Разоблачение российских шпионов: последние новости
- В начале августа в Берлине провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.
- В начале октября НАТО отправило 8 сотрудников России, которые были шпионами. Данные свидетельствуют, что все они работали на российскую разведку.
- Позже во Франции рассказали о "кроте" в Минобороны, которого завербовала разведка России.
- Кроме того, в конце октября Служба безопасности Украины поймала агента ФСБ России, который занимался разведкой на территории Украины. Он выполнял задания российских кураторов в Винницкой области.
- В начале ноября украинские контрразведчики обнаружили на Донбассе агентурную сеть федеральная служба безопасности России.