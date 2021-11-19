Среди них бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии и высокопоставленные чиновники Министерства обороны. Кроме того, бывший военный атташе, который присматривал за секретной информацией в болгарском парламенте.

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Шпионам грозит пожизненное

Всех их арестовали в марте 2021 года. Сейчас 5 человек до сих пор под стражей, а один – освобожден под залог. По словам прокуроров, если суд докажет вину, то им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Важно. Главарем заговора прокуратура считает бывшего сотрудника Службы военной разведки Болгарии. По информации властей, он окончил школу разведки в Москве, которой руководит Главное разведывательное управление России.

По словам прокуроров, по возвращении в Болгарию ему поручили завербовать агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом. В то же время в посольство России в Болгарии документы передавала его жена, которая является гражданкой и Болгарии, и России.

Кстати, это не первый случай, когда в Болгарии обнаруживают российских шпионов. В сентябре 2020 года София объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. По данным прокуратуры, они собирали информацию, которая составляет государственную тайну, и передавали ее в Москву.

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