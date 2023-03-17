Среди задержанных – граждане Беларуси: где и как действовала российская шпионская сеть в Польше
В Польше разоблачили шпионскую сеть России, которая планировала диверсии на территории страны. Среди агентов Кремля были обнаружены граждане Беларуси. Поляки обратили внимание на непрофессионализм шпионов, одной из них – всего 18 лет.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал польский общественный деятель, ученый Ришард Купидура. По его словам, польские медиа обратили внимание на низкий уровень подготовки шпионов.
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Польские СМИ рассказывают детали о шпионах
Купидура отметил, что агенты Кремля не просто так работали именно в Подкарпатском воеводстве. Там расположен логистический хаб передачи вооружения для Украины. Россия хотела знать, какое оружие действительно предоставляют ВСУ.
Ученый подчеркнул, что польские СМИ обращают внимание на два момента. В первую очередь, на то, что среди задержанных шпионов – граждане Беларуси, хоть они работали именно на российские спецслужбы.
Они работали именно на российские спецслужбы, а не на белорусские. Возможно, России выгоднее работать с гражданами Беларуси, потому что они поначалу не вызывают подозрений у польских спецслужб,
– предположил он.
Также, по словам Ришарда Купидура, в Польше обратили внимание на крайне низкий уровень подготовки российских агентов. Одна из задержанных – 18-летняя студентка. По его мнению, этому могут быть 2 объяснения.
"Или совсем не хватает кадров и пришлось обращаться к таким непрофессионалам. Или они вербуют всех подряд, чтобы создать впечатление, что Польша окружена агентами", – сказал ученый.
Польский общественный деятель добавил, что пока не определили гражданство всех членов шпионской сети России.
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Беларусь быстро подтвердила информацию
Купидура отметил, что официальное государственное информационное агентство Беларуси "БелТА" подтвердило информацию о своих гражданах в шпионских сетях, даже предоставило данные об этих людях.
"Обычно белорусские государственные медиа ждут 2 – 3 дня с официальной реакцией, а тут вдруг уже на следующий день среагировали. Возможно, это вписывается в пропагандистскую методичку белорусских медиа, которая призвана создавать из поляков врагов, что они только и думают напасть на Беларусь", – считает он.
В Польше разоблачили шпионскую сеть России: что известно
- Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть России, которые планировали диверсии на территории страны. По предварительным данным, задержаны 6 человек. Целью диверсантов должны стать участки железной дороги Подкарпатского воеводства. Диверсии предотвратило Агентство внутренней безопасности Польши.
- Сотрудники Агентства внутренней безопасности обнаружили десятки скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах. В частности, в районе аэропорта Жешува. То есть шпионы отслеживали основные пути поставки оружия для Украины.
- В основном камеры шпионов обнаружили в Подкарпатском воеводстве, но несколько единиц были обнаружены и в других регионах Польши. Из-за обнаружения шпионов сотрудники служб и полиции были приведены в режим повышенной готовности. Их приоритетом является охрана объектов критической инфраструктуры и основных железнодорожных путей.
- Бывший заместитель главы Службы военной контрразведки Польши Мацей Матьсяк заявил, что первоочередной задачей для шпионов мог быть сбор информации о поставках оружия в Украину, но не исключено, что они могли готовить диверсии.