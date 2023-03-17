Среди задержанных – граждане Беларуси: где и как действовала российская шпионская сеть в Польше

В Польше разоблачили шпионскую сеть России, которая планировала диверсии на территории страны. Среди агентов Кремля были обнаружены граждане Беларуси. Поляки обратили внимание на непрофессионализм шпионов, одной из них – всего 18 лет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал польский общественный деятель, ученый Ришард Купидура. По его словам, польские медиа обратили внимание на низкий уровень подготовки шпионов.

К теме Россия использует "полезных идиотов", – Подоляк о задачах шпионов, задержанных в Польше

Польские СМИ рассказывают детали о шпионах

Купидура отметил, что агенты Кремля не просто так работали именно в Подкарпатском воеводстве. Там расположен логистический хаб передачи вооружения для Украины. Россия хотела знать, какое оружие действительно предоставляют ВСУ.

Ученый подчеркнул, что польские СМИ обращают внимание на два момента. В первую очередь, на то, что среди задержанных шпионов – граждане Беларуси, хоть они работали именно на российские спецслужбы.

Они работали именно на российские спецслужбы, а не на белорусские. Возможно, России выгоднее работать с гражданами Беларуси, потому что они поначалу не вызывают подозрений у польских спецслужб,

– предположил он.

Также, по словам Ришарда Купидура, в Польше обратили внимание на крайне низкий уровень подготовки российских агентов. Одна из задержанных – 18-летняя студентка. По его мнению, этому могут быть 2 объяснения.

"Или совсем не хватает кадров и пришлось обращаться к таким непрофессионалам. Или они вербуют всех подряд, чтобы создать впечатление, что Польша окружена агентами", – сказал ученый.

Польский общественный деятель добавил, что пока не определили гражданство всех членов шпионской сети России.

Купидура рассказал детали об агентах Кремля в Польше: смотрите видео

Беларусь быстро подтвердила информацию

Купидура отметил, что официальное государственное информационное агентство Беларуси "БелТА" подтвердило информацию о своих гражданах в шпионских сетях, даже предоставило данные об этих людях.

"Обычно белорусские государственные медиа ждут 2 – 3 дня с официальной реакцией, а тут вдруг уже на следующий день среагировали. Возможно, это вписывается в пропагандистскую методичку белорусских медиа, которая призвана создавать из поляков врагов, что они только и думают напасть на Беларусь", – считает он.

В Польше разоблачили шпионскую сеть России: что известно