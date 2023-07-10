Штайнмайер внезапно поддержал поставку Украины кассетных боеприпасов от США

Президент Германии сделал достаточно неожиданное заявление. Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что поддерживает решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Всем ясно, кто преступник, а кто жертва, – Штайнмайер

Политик призвал германское правительство не мешать союзникам. Об этом он сказал в интервью.

Читайте также Иди к черту, – посол Мельник выругал депутата из Германии из-за кассетных боеприпасов

Немецкая позиция относительно запрета кассетных боеприпасов остается правильной, но в нынешней ситуации она не должна воспрепятствовать Соединенным Штатам,

– сказал Штайнмайер.

Он отметил, что в немецком обществе не может быть разногласий о том, кого поддерживать в войне, ведь "редко бывает так четко, как сейчас, понятно: кто является преступником и кто жертвой".

Штайнмайер добавил, что война может завершиться хотя бы завтра, если Россия заберет свою армию из Украины. В то же время, если Украина перестанет обороняться, или союзники не позаботятся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, то это станет концом Украины.

Украина получит кассетные снаряды: главное