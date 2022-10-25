Детские оправдания и просьбы Путина, – Давыдюк о цели первого визита Штайнмайера в Украину

Утром 25 октября в Киев впервые с начала полномасштабной войны приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его визит в Украину несколько раз переносили, потому что это в тот или иной момент якобы было слишком опасно.

С чем Штайнмайер приехал в Киев

Хотя на самом деле эта причина больше похожа на детские оправдания, ведь другие мировые политики приезжали к нам, сколько когда хотели, и их радостно встречали. Похоже, что им россияне не мешали, однако для Штайнмайера это было проблемой. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Он считает, что президент Германии приехал в Украину прежде всего для того, чтобы продвигать путинские нарративы и свою предательскую формулу. По мнению политолога, Штайнмайер приехал давить на официальный Киев, на президента Зеленского, чтобы украинские власти наконец поддались уговорам Путина о сдаче своих территорий и хотя бы сезонном перемирии в войне.

Давыдюк отметил, что хотя Германия и запаслась газом на зиму, для нее было бы спокойнее, если бы энергетического кризиса не было, а Украина и Россия все же о чем-то договорились. По его словам, немцы очень боятся, что если россияне и дальше будут бить по критической инфраструктуре Украины, то потенциально еще 10-15 миллионов украинцев могут выехать за границу и создать определенный миграционный кризис. Поэтому они давят, мол, давайте что-то подписывать, а если не подписывать, то согласовать хотя бы молчаливый мир или молчаливую паузу на зиму.

"Явно приехал по просьбе путинистов нас уговаривать, чтобы ему было там спокойнее и комфортнее. А что будет здесь – его вообще не волнует. Это даже не написание нас как буферной зоны, это попытка заставить так называемую временную капитуляцию, которая станет капитуляцией общей" , – подчеркнул политолог.

Давыдюк добавил, что Штайнмайер приехал сегодня в Украину, чтобы заниматься лоббированием старых немецких бизнес-элит в пользу старых немецких бизнес-элит и за деньги коммуникирующих в ближайшее время старых немецких бизнес-элит. Но его нужно вернуть к реальности, потому что "Северного потока" нет, а на оставшемся много не заработаешь.

Если бы Штайнмайер приехал сюда и сказал: "Вы до конца года вступаете в Европейский Союз", цены бы ему не было, мы бы его носили на руках. Но если он этого не говорит, значит он привез путинский план,

– подытожил Николай Давыдюк.

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