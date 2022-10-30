Штайнмайер признал свои ошибки по отношению к Украине: как это восприняли в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего октябрьского визита в Украину признал, что ошибался по поводу российско-украинской войны. Его нынешняя риторика является общей для всего германского политикума.

После 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, в Германии произошло коренное изменение позиции. Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Германия полностью развернулась

По словам собеседника, если раньше немцы говорили, что "с Россией нужно сотрудничать", то после 24 февраля в первом же обращении в Бундестаг канцлер Олаф Шольц заявил, что Россия больше не партнер Германии.

Шольц заявил, что Россия - противник, угроза для Германии и всего цивилизованного мира. Ситуация изменилась коренным образом, ведь до 24 февраля европейские элиты говорили, что "Путин преступник, но с Россией как-то надо договариваться",

– рассказывает Игорь Эйдман.

Он отмечает, что таким образом европейцы пытались избежать "эскалации конфликта". Впрочем, такая политика ни к чему хорошему не привела и полностью провалилась.

"Россию долго уговаривали, пытались заинтересовать какими-то финансово-экономическими отношениями. Но ничего не помогло, и российские власти все равно развязали полномасштабную войну на европейском континенте", – говорит политолог.

По его словам, ни немецкие власти, ни Европейский Союз этого точно не ожидали и надеялись этого избежать. Но после начала полномасштабной войны все мосты были сожжены.

Как немцы восприняли смену риторики Штайнмайера

Социолог убежден, что если бы риторика Франка-Вальтера Штайнмайера так изменилась, например, 21 февраля, это вызвало бы огромную сенсацию. Впрочем, сейчас это точно не сенсация.

Так говорят все немецкие политики – от канцлера Шольца, еще жестче говорит лидер "зеленых" Анналена Бербок, "свободные демократы" говорят так же. Оппозиционный Христианско-демократический союз и его лидер Фридрих Мерц тоже так говорят,

– отметил Игорь Эйдман.

Он убежден, что в этом вопросе у немецких элит есть консенсус, что путинская Россия – это противник, даже враг, договариваться с которым невозможно.

Игорь Эйдман о реакции Германии на войну: смотрите видео

Что такого сказал Штайнмайер