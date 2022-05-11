Штат Миссисипи признал Хмельницкую область регионом-побратимом

Интересное известие поступило из Хмельницкой области. Американский штат Миссисипи признал область регионом-побратимом.

Уникальной новостью поделился глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий. Он отчитался об итогах 76 дня войны.

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Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время,

– сказал Гамалий.

Он также отчитался об актуальной ситуации в Хмельницкой области.

Посевной и гуманитарный фронт

По словам главы ОВА, в Хмельницкой области выполнили посевную кампанию на 83%. Аграрии области полностью завершили сеять зерновые культуры на площади 82 тысячи гектаров. Но это не конец – продолжают сеять подсолнечник, кукурузу и зерно, сою, сажать картофель и овощные культуры.

По плану аграриев, если позволит погода, все посевные работы должны завершить до 20 мая.

Кроме того, Хмельницкая область помогает и с гуманитарными нуждами. В том числе и переселенцам. Из гуманитарного штаба при ОВА передали 3 тонны помощи в Шепетовский район и Наркевичскую общину области.

Как Хмельницкая область чувствует войну

Несмотря на то, что активные боевые действия продолжаются на Востоке нашего государства, враг не прекращает обстрелы всей страны. Ракеты "прилетали" и в Хмельницкую область. В частности, в ОВА сообщали еще 29 апреля о ракетном ударе по Шепетовскому району. Сергей Гамалий заявлял, что снаряд врага попал в инфраструктурный объект.

Кроме того, в области расположена Хмельницкая атомная электростанция. Российских оккупантов это не останавливает от запуска своих ракет. Ведь в апреле стало известно, что вблизи ядерных реакторов пролетели две крылатые ракеты. Их зафиксировали над водоемом-охладителем атомной станции.

Несмотря на военное положение в стране, Хмельницкий продолжает развиваться и горсовет областного центра принимает важные для этого решения. На сессии в апреле проголосовали за ряд льгот для предпринимателей города. Рынки Хмельницкого освободили от платы за аренду земли за март – апрель. Коммунальные рынки освободили от абонплаты.

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