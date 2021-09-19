Митингующие собрались на протест в Вашингтоне. Полиция сообщила о задержанных.

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В США во время митинга задержали людей

Правоохранители рассказали, что один из протестующих имел оружие.

Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого,

– сообщила полиция.

Впоследствии в полиции подтвердили, что мужчина действительно имел пистолет. Кроме того, полиция арестовала двоих человек по ордерам, выданным в Техасе. Еще одного – за нарушение условий освобождения.

В общем в полиции рассказали о 4 арестованных во время митинга под Капитолием. По информации правоохранителей, в протесте приняли участие ориентировочно 400 – 450 человек.

Обратите внимание! В июле 2021 года за штурм Капитолия объявили первый приговор – Пола Ходжкинса на 8 месяцев отправили в тюрьму.

Коротко о штурме Капитолия

6 января 201 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. В тот день Джо Байдена должны были объявить победителем президентских выборов.

Однако Трамп призвал людей бороться за его победу. Политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

В результате штурма погибли 4 сторонника Трампа и 1 полицейский. Однако впоследствии еще 4 правоохранителя покончили жизнь самоубийством.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографіка 24 канала