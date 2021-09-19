Мітингувальники зібрались на протест у Вашингтоні. Поліція повідомила про затриманих.

До теми Капітолій оточений вантажівками й поліцією: у США мітингують прихильники і противники Трампа

У США під час мітингу затримали людей

Правоохоронці розповіли, що один з протестувальників мав зброю.

Хтось вказав на схожий на пістолет предмет в руці у чоловіка в натовпі. Свідок повідомив офіцерові поліції, який затримав підозрюваного,

– повідомила поліція.

Згодом у поліції підтвердили, що чоловік справді мав пістолет. Окрім того, поліція арештувала двох людей за ордерами, виданими в Техасі. Ще одного – за порушення умов звільнення.

Загалом у поліції розповіли про 4 арештованих під час мітингу біля Капітолію. За інформацією правоохоронців, у протесті взяли участь орієнтовно 400 – 450 людей.

Зверніть увагу! У липні 2021 року за штурм Капітолію оголосили перший вирок – Пола Ходжкінса на 8 місяців відправили у в'язницю.

Коротко про штурм Капітолію

6 січня 201 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. У той день Джо Байдена мали оголосити переможцем президентських виборів.

Проте Трамп закликав людей боротися за його перемогу. Політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.

Внаслідок штурму загинули 4 прихильники Трампа та 1 поліцейський. Однак згодом ще 4 правоохоронці покінчили життя самогубством.

Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу