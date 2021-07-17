Штаты призывают Россию признать ответственность за сбитие МН17
Источник:твиттер U.S. Embassy Kyiv
Ровно 7 лет назад над оккупированной частью Донбасса сбили самолет малайзийских авиалиний с пассажирами. Посольство США призывает Россию признать ответственность в сбитии боинга МН17.
Соответствующее обращение появилось на странице посольства. Там также напомнили о том, что территорию, где сбили самолет, контролировала Россия.
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США призывают Россию взять ответственность за МН17
В посольстве напомнили, что 7 лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 сбили над территорией Донецкой области Украины, контролируемыми Россией силами. Вспомнили, что Россия до сих пор не признала этих фактов.
В 7 годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием,
– призвал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.
Трагедия МН17: последние новости
- Суд в Гааге рассматривает дело сбития боинга. По состоянию на июль 2021 года суд приостановил рассмотрение дела до 6 сентября.
- В годовщину трагедии ЕС просит Россию признать ответственность за нее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.
- В Нидерландах чтят память погибших. Чествование будет возле мемориального комплекса памяти жертв трагедии. Он расположен вблизи аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.
- Владимир Зеленский 17 июля 2021 года выразил соболезнования и заявил, что "прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!".