Штаты призывают Россию признать ответственность за сбитие МН17

17 июля 2021 , 11:06
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Источник:

твиттер U.S. Embassy Kyiv

Ровно 7 лет назад над оккупированной частью Донбасса сбили самолет малайзийских авиалиний с пассажирами. Посольство США призывает Россию признать ответственность в сбитии боинга МН17.

Соответствующее обращение появилось на странице посольства. Там также напомнили о том, что территорию, где сбили самолет, контролировала Россия.

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США призывают Россию взять ответственность за МН17

В посольстве напомнили, что 7 лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 сбили над территорией Донецкой области Украины, контролируемыми Россией силами. Вспомнили, что Россия до сих пор не признала этих фактов.

В 7 годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием,
– призвал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

Обратите внимание!
17 июля 2014 года над Донбассом сбили пассажирский самолет Boeing-777, совершавший рейс MH17. Погибли все, кто был на самолете – 298 человек. В трагедии обвиняют пророссийских Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Трагедия МН17: последние новости

  • Суд в Гааге рассматривает дело сбития боинга. По состоянию на июль 2021 года суд приостановил рассмотрение дела до 6 сентября.
  • В годовщину трагедии ЕС просит Россию признать ответственность за нее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.
  • В Нидерландах чтят память погибших. Чествование будет возле мемориального комплекса памяти жертв трагедии. Он расположен вблизи аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.
  • Владимир Зеленский 17 июля 2021 года выразил соболезнования и заявил, что "прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!".


Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала

Автор: Діана Квасневська