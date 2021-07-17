Штаты призывают Россию признать ответственность за сбитие МН17

Ровно 7 лет назад над оккупированной частью Донбасса сбили самолет малайзийских авиалиний с пассажирами. Посольство США призывает Россию признать ответственность в сбитии боинга МН17.

Соответствующее обращение появилось на странице посольства. Там также напомнили о том, что территорию, где сбили самолет, контролировала Россия.

Читайте больше Накануне годовщины сбития МН17 генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших – Голос Америки

США призывают Россию взять ответственность за МН17

В посольстве напомнили, что 7 лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 сбили над территорией Донецкой области Украины, контролируемыми Россией силами. Вспомнили, что Россия до сих пор не признала этих фактов.

В 7 годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием,

– призвал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

Трагедия МН17: последние новости

Суд в Гааге рассматривает дело сбития боинга. По состоянию на июль 2021 года суд приостановил рассмотрение дела до 6 сентября.

В годовщину трагедии ЕС просит Россию признать ответственность за нее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.

В Нидерландах чтят память погибших. Чествование будет возле мемориального комплекса памяти жертв трагедии. Он расположен вблизи аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.

Владимир Зеленский 17 июля 2021 года выразил соболезнования и заявил, что "прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!".

17 июля 2014 года над Донбассом сбили пассажирский самолет Boeing-777, совершавший рейс MH17. Погибли все, кто был на самолете – 298 человек. В трагедии обвиняют пророссийских Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.



Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала