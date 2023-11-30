Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что у России также есть сухопутный коридор с Украиной. Им через оккупированные территории можно поставлять грузы даже в случае непогоды.

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Какое влияние имела непогода

Перевозки по Черному морю разные, иногда россияне действительно проводят их масштабно, но так бывает не всегда. Также они используют паромную переправу в районе Керчи для грузовых поставок. Автомобили такого типа не ездят по Крымскому мосту из-за того, что оккупанты боятся диверсий. Если, например, паромная переправа перестанет работать, это повлияет на ситуацию.

Пока российская армия не ведет масштабных наступательных действий на Юге, поэтому трудно сказать, что логистика, связанная с морскими перевозками, глобально повлияла на планы оккупантов,

– сказал Давид Шарп.

Для того чтобы точно об этом говорить, нужно владеть малейшими деталями о ситуации. Например, знать о том, уменьшилось ли использование артиллерийского оружия, как следствие от уменьшения поставок снарядов.

Военный эксперт из Израиля о том, как непогода повлияла на логистику россиян: смотрите видео

Непогода в Крыму: что известно