Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что у России также есть сухопутный коридор с Украиной. Им через оккупированные территории можно поставлять грузы даже в случае непогоды.
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Какое влияние имела непогода
Перевозки по Черному морю разные, иногда россияне действительно проводят их масштабно, но так бывает не всегда. Также они используют паромную переправу в районе Керчи для грузовых поставок. Автомобили такого типа не ездят по Крымскому мосту из-за того, что оккупанты боятся диверсий. Если, например, паромная переправа перестанет работать, это повлияет на ситуацию.
Пока российская армия не ведет масштабных наступательных действий на Юге, поэтому трудно сказать, что логистика, связанная с морскими перевозками, глобально повлияла на планы оккупантов,
– сказал Давид Шарп.
Для того чтобы точно об этом говорить, нужно владеть малейшими деталями о ситуации. Например, знать о том, уменьшилось ли использование артиллерийского оружия, как следствие от уменьшения поставок снарядов.
Военный эксперт из Израиля о том, как непогода повлияла на логистику россиян: смотрите видео
Непогода в Крыму: что известно
- В оккупированном Крыму 26 ноября прошел очень мощный шторм. Россияне до сих пор борются с последствиями непогоды, которая свалила сотни деревьев, повредила дома, а тысячи людей оставила без света, тепла и газа. Волны разбили окна и жалюзи киосков, затопили торговые помещения. В Крыму перестали работать катера, а на берег в Севастополе выбросило мину.
- Шторм, вероятно, разрушил оборонительные заграждения возле Крымского моста. Россияне устанавливали их для защиты моста от атак дронов. Похожие заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.
- Оккупационные власти подсчитали ущерб от непогоды. По состоянию на 28 ноября сумма составляет почти 500 миллионов рублей, но захватчики сообщают, что цифра не окончательная и может возрасти минимум вдвое. По словам "местных властей", 55 тысяч крымчан сидят без света.