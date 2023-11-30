Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що у Росії також є сухопутний коридор з Україною. Ним через окуповані території можна постачати вантажі, навіть у випадку негоди.

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Який вплив мала негода

Перевезення по Чорному морі є різними, інколи росіяни справді проводять їх масштабно, але так буває не завжди. Також вони використовують поромну переправу в районі Керчі для вантажних постачань. Автомобілі такого типу не їздять Кримським мостом через те, що окупанти бояться диверсій. Якщо, наприклад, поромна переправа перестане працювати, то це вплине на ситуацію.

Наразі російська армія не веде масштабних наступальних дій на Півдні, тому важко сказати, що логістика, яка пов'язана з морськими перевезеннями, глобально вплинула на плани окупантів,

– сказав Давид Шарп.

Для того, щоб достеменно про це говорити, треба володіти найменшими деталями про ситуацію. Наприклад, знати про те, чи зменшилось використання артилерійської зброї, як наслідок від зменшення постачання снарядів.

Військовий експерт з Ізраїлю про те, як негода вплинула на логістику росіян: дивіться відео

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