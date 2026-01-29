Шторм "Кристин" в Португалии оставил без света почти полмиллиона человек: есть погибшие
- Шторм "Кристин" в Португалии привел к гибели четырех человек и массовым отключениям электроэнергии, оставив без света почти миллион потребителей.
- Больше всего пострадали округа Лиссабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал, где привлечено 1200 специалистов для восстановления, но работы осложнены погодными условиями.
Шторм "Кристин", который прошел по материковой части Португалии, привел к гибели людей. В стране также фиксируют масштабные отключения электроэнергии.
В одном из округов могут объявить состояние бедствия. Об этом сообщило португальское издание Publico.
Что известно о последствиях шторма?
По данным оператора распределительных сетей E-Redes, непогода вызвала массовые повреждения инфраструктуры и усложнила восстановление электроснабжения. Пиковый уровень отключений зафиксировали около 6:00 утра 28 января – без света остались почти миллион абонентов. По состоянию на 7:00 электроэнергии не имели более 850 тысяч потребителей, больше всего пострадали округа Лиссабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал. К 13:00 количество обесточенных клиентов уменьшилось до 529 тысяч, а в 15:00 – до 485 тысяч.
Самая сложная ситуация остается в округе Лейрия, где зафиксировано более половины всех повреждений сети. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 1200 специалистов, однако доступ к объектам затруднен из-за погодных условий.
Мэр муниципалитета Лейрия Гонсалу Лопеш призвал правительство объявить в округе состояние бедствия. Кроме того, шторм повредил линии электронных коммуникаций – без связи остались около 300 тысяч пользователей.
Власти Португалии официально подтвердили гибель четырех человек, тогда как ранее сообщали о двух жертвах.
По данным метеорологического института IPMA, самый сильный порыв ветра зафиксировали на мысе Карвоейру – до 149 километров в час.
Что известно о других стихийных бедствиях, которые пронеслись в разных частях мира?
Циклон "Гарри" ударил по южным регионам Италии, вызвав 8-метровые волны и значительные разрушения на побережье. Итальянские службы гражданской защиты объявили красный уровень опасности на Сицилии, Сардинии и в Калабрии.
Исторический снежный шторм задел почти 200 миллионов человек в США, объявляли чрезвычайное положение в по меньшей мере 18 штатах. Федеральное правительство США подготовило почти 30 поисково-спасательных команд, а жителям советовали оставаться дома из-за ожидаемых сильных снегопадов и морозов.
В Аргентине метеоцунами накрыло пляж в Санта-Клара-дель-Мар, в результате чего погиб мужчина, еще один получил сердечный приступ, а десятки людей получили легкие повреждения. Метеоцунами, вызванное резкими изменениями атмосферного давления, вызвало волну высотой до пяти метров, снося людей, зонтики и другое пляжное оборудование.