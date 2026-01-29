Шторм "Кристин" в Португалии оставил без света почти полмиллиона человек: есть погибшие

Шторм "Кристин", который прошел по материковой части Португалии, привел к гибели людей. В стране также фиксируют масштабные отключения электроэнергии.

В одном из округов могут объявить состояние бедствия. Об этом сообщило португальское издание Publico.

Что известно о последствиях шторма?

По данным оператора распределительных сетей E-Redes, непогода вызвала массовые повреждения инфраструктуры и усложнила восстановление электроснабжения. Пиковый уровень отключений зафиксировали около 6:00 утра 28 января – без света остались почти миллион абонентов. По состоянию на 7:00 электроэнергии не имели более 850 тысяч потребителей, больше всего пострадали округа Лиссабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал. К 13:00 количество обесточенных клиентов уменьшилось до 529 тысяч, а в 15:00 – до 485 тысяч.

Самая сложная ситуация остается в округе Лейрия, где зафиксировано более половины всех повреждений сети. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 1200 специалистов, однако доступ к объектам затруднен из-за погодных условий.

Мэр муниципалитета Лейрия Гонсалу Лопеш призвал правительство объявить в округе состояние бедствия. Кроме того, шторм повредил линии электронных коммуникаций – без связи остались около 300 тысяч пользователей.

Власти Португалии официально подтвердили гибель четырех человек, тогда как ранее сообщали о двух жертвах.

По данным метеорологического института IPMA, самый сильный порыв ветра зафиксировали на мысе Карвоейру – до 149 километров в час.

