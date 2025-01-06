Призывают не ходить в горы: спасатели предупредили о шторме в Карпатах

Вечером 6 января спасатели предупредили о шторме в Карпатах. Они настоятельно призывают не ходить в горы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Шторм в Карпатах

Спасатели предупредили о том, что ожидаются сильные порывы ветра. Так, до конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье будут достигать 17 – 22 метра в секунду.

В ГСЧС предупреждают о сильном ветре в Карпатах – 25 метров в секунду, а на высокогорье Карпат 40 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый).

Шторм в Карпатах. Спасатели настоятельно призывают не ходить в горы,

– отметили в ГСЧС.

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Спасатели также отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.