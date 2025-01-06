Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Шторм в Карпатах

Рятувальники попередили про те, що очікуються сильні пориви вітру. Так, до кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті сягатимуть 17 – 22 метра за секунду.

В ДСНС попереджають про сильний вітер у Карпатах – 25 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 40 метрів за секунду (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Шторм у Карпатах. Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори,

– наголосили в ДСНС.

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Рятувальники також зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.