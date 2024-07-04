Киев и область в ближайший час накроет гроза

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киевской области. Отмечается, что в течение часа столичный регион накроют дожди и грозы.

Опасные метеорологические явления будут сохраняться в течение суток. К слову, синоптики объявили штормовое предупреждение и в других регионах – в частности, во Львове.

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Штормовое предупреждение для Киева

В ближайший час с сохранением до конца суток 4 июля грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. I уровень опасности,

– пишут в Укргидрометцентре.

Штормовое предупреждение в Киеве и области / Укргидрометцентр

Добавим, что также штормовое предупреждение объявили и в других регионах, а именно в Черниговской, Черкасской, Полтавской Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

К слову, в Киеве 5 июля синоптики ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем же будет без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура по области ночью +13...+18, днем +22...+27. Непосредственно в Киеве ночью +15...+17, днем +24...+26.