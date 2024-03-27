В семи областях Украины объявили штормовое предупреждение: сколько продлится

В ряде областей Украины на среду, 27 марта, объявили штормовое предупреждение. В семи западных областях Украины ожидается штормовой ветер, который продержится до конца текущих суток.

Сообщается о I уровне опасности – желтый. Где будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Читайте также Мороз и снег или аномальная жара: какая будет погода на Пасху

Речь идет о Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15 – 20 м/с", – предупреждают украинские синоптики.

Метеорологическое предупреждение на 27 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости