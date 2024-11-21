Непогода будет бушевать по всей Украине: где и когда будут сильные снегопады и метели

В пятницу, 22 ноября, в Украине продолжит бушевать непогода. Штормовое предупреждение объявлено на всей территории нашего государства. Ожидается шквальный ветер, значительный дождь, снег и метели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 22 ноября

Синоптики предупредили, что ночью 22 ноября на Востоке и Западе, днем в Украине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Днем на Закарпатье значительный дождь и мокрый снег, в Карпатах значительный снег, метель; в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый),

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Также отметили, такие погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

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Штормовое предупреждение на 22 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что в субботу на Западе будет небольшой снег при температуре 0 – -7 градусов. В большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем без осадков. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.

На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +3 – +8 градусов. На Востоке и Юго-Востоке +8 – +13.