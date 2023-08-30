Во многих регионах объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

30 августа 2023, 16:00
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Источник:

Укргидрометцентр

Несмотря на жаркую жару, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. В Укргидрометцентре рассказали, где ждать непогоду.

Да, несмотря на температурные рекорды, во многих городах синоптики прогнозируют порывы ветра, грозы и даже град.

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30 августа штормовое предупреждение было объявлено на Западе Украины

30 августа в западных областях прогнозируют грозы, а днем сильные дожди. В отдельных районах град и шквалы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности.

В каких регионах объявили предупреждение:

  • В Волынской области,
  • В Ровенской области,
  • В Житомирской области,
  • Во Львовской области,
  • В Тернопольской области,
  • В Хмельницкой области,
  • В Закарпатской области,
  • В Ивано-Франковской области,
  • В Винницкой области,
  • В Черновицкой области.

31 августа тоже будет бурлить ненастье

31 августа грозы прогнозируют почти на всем на Правобережье. В отдельных районах может выпасть град, шквалы ветра тоже будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В этот день синоптики также объявили и уровень опасности.

Где объявили предупреждение 31 августа:

  • В Волынской области,
  • В Ровенской области,
  • В Житомирской области,
  • Во Львовской области,
  • В Тернопольской области,
  • В Хмельницкой области,
  • В Закарпатской области,
  • В Ивано-Франковской области,
  • В Винницкой области,
  • В Черновицкой области,
  • В Черкасской области,
  • В Кировоградской области
  • В Николаевской области,

  • Одесской области.

Автор: Анастасія Кушпіт