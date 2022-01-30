Штормовой ветер и метели: в Украине прогнозируют опасную погоду
Источник:Укргидрометцентр
Украину в понедельник, 31 января, накроет непогода. Синоптики предупредили население о сильном ветре и гололеде.
Опасные погодные условия прогнозируются в западных областях. Там обещают и мокрый снег, и ветер, и метели.
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Где ухудшится погода:
- во Львовской области;
- Ивано-Франковской;
- Ровненской;
- Волынской.
На Западе Украины ухудшится погода / Карта Укргидрометцентра
Порывы ветра составят 20 метров в секунду, а в Карпатах – 30 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градуса.
Во всех регионах синоптики прогнозируют гололед на дорогах. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.
На юге будет без снега и морозов
В южных областях погоду прогнозируют уже не совсем зимнюю. Так, в Крыму температура воздуха поднимется до +6 градусов, а в Одессе и Николаеве – до +5 градусов.
В небе будет светить солнце и осадков не будет. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
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