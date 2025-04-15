50% скидки: штраф за нарушение воинского учета можно будет оплатить в Резерв+

Уже этим летом военнообязанные в Украине смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой. Такая функция станет доступной в приложении Резерв+.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как оплатить штраф со скидкой

Уже этим летом украинцы смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой. К тому же для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.

Это стало возможным благодаря Закону №4316-IX от 13 марта 2025 года, который подписал Владимир Зеленский. Закон вносит соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно добровольного погашения штрафов.

В Минобороны объяснили, что процедура онлайн-оплаты будет выглядеть так:

пользователь подает заявление в Резерв+ о признании нарушения

в приложении Резерв+ поступает постановление об административном правонарушении;

уплата штрафа осуществляется по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением исполнения постановления.

Наш долг как государства – помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал Президент, мы сделаем уплату штрафа быстрой и удобной в приложении Резерв +,

– подчеркнула заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Стоит отметить, что сервис будет иметь временные ограничения. После подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления гражданин будет иметь 20 дней для уплаты штрафа с 50% скидкой.