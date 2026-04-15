Блокировка банковских счетов из-за неявки в ТЦК: в Минобороны ответили, возможно ли такое
- Во время военного положения за неявку в ТЦК могут быть заблокированы банковские счета, но только после наложения административного взыскания.
- Механизм блокировки счетов запускается в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК, аналогично неуплате алиментов или коммунальных счетов.
Во время военного положения за нарушение воинского учета или неявку в ТЦК предусмотрена не только административная ответственность, но и ограничение прав. Речь идет о блокировании банковских счетов и аресте имущества.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
Смотрите также Отсрочка из-за Резерв+ не обновилась: могут ли мобилизовать
Могут ли блокировать счета за неявку в ТЦК?
В случае неявки по вызову в территориальный центр комплектования могут заблокировать банковские счета нарушителя. Впрочем, только во время исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности.
Могут ли блокировать банковские счета / Скриншот с сайта Минобороны
Как это работает?
Банковские счета нарушителя могут заблокировать только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК. Военкоматы не имеют соответствующих прав, чтобы самостоятельно обращаться в банки с требованием ограничить доступ к средствам.
Этот механизм запускается только после наложения административного взыскания.
В случае нарушения воинского учета ТЦК сначала накладывает штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен и предоставляет 15 дней для его уплаты. Если же штраф не уплачен, дело передают в исполнительную службу, которая запускает процедуру принудительного взыскания.
К слову, этот механизм действует аналогично случаям с неуплатой алиментов, коммунальных счетов или штрафов за нарушение правил дорожного движения.
В каких случаях можно не явиться в ТЦК?
Военнообязанные обязательно должны отреагировать на вызов явиться в ТЦК, впрочем есть определенный перечень оснований, который позволяет временно не явиться в центр. Заметим, что даже в таких случаях граждане должны сообщить о причине или прибыть позже – в течение трех дней с момента, когда лицо должно было прибыть в ТЦК.
Среди уважительных причин – препятствие стихийного характера, болезнь, боевые действия в зоне расположения ТЦК или смерть близкого родственника.