171 километр в час по трассе: патрульные остановили "летающий" Hyundai

В Бориспольском районе Киевской области патрульные остановили водителя автомобиля Hyundai, которая двигалась со значительным превышением скорости. Женщина разогналась до 171 километра в час на участке трассы, где разрешено 110 километров в час.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Борисполя. За нарушение правил дорожного движения на водителя наложили штраф.

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Гонки на трассе Киев – Харьков

Отмечается, что нарушение было зафиксировано на автодороге М-03 Киев – Харьков на 94-м километре.

Инцидент произошел днем 14 ноября, около 15:00, когда патрульные с помощью специального оборудования обнаружили, что легковой автомобиль Hyundai значительно превысил разрешенную скорость. Полицейские немедленно остановили транспортное средство для проведения проверки.

Мы остановили автомобиль Hyundai, водитель которого двигалась со скоростью 171 километров в час. Хотя на этом отрезке автодороги разрешенная скорость – 110 километров в час, то есть женщина превысила скорость на 61 километр в час,

– рассказали в пресс-службе.

Водителю был выписан штраф в размере 1700 гривен. Патрульные отметили, что такая скорость не только нарушает установленные ограничения, но и создает опасность для других участников дорожного движения, особенно на оживленных магистралях.