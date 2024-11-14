Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Борисполя. За порушення правил дорожнього руху на водійку наклали штраф.

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Гонки на трасі Київ – Харків

Зазначається, що порушення було зафіксовано на автодорозі М-03 Київ – Харків на 94-му кілометрі.

Інцидент стався вдень 14 листопада, близько 15:00, коли патрульні за допомогою спеціального обладнання виявили, що легковий автомобіль Hyundai значно перевищив дозволену швидкість. Поліцейські негайно зупинили транспортний засіб для проведення перевірки.

Ми зупинили автомобіль Hyundai, водійка якого рухалась зі швидкістю 171 кілометр за годину. Хоча на цьому відрізку автошляху дозволена швидкість – 110 кілометрів за годину, тобто жінка перевищила швидкість на 61 кілометр за годину,

– розповіли в пресслужбі.

Водійці було виписано штраф у розмірі 1700 гривень. Патрульні зазначили, що така швидкість не лише порушує встановлені обмеження, а й створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, особливо на жвавих магістралях.