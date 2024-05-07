В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей за нарушение ПДД: как это будет работать

Министерство внутренних дел планирует в будущем ввести в Украине штрафную систему баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о том, чтобы это сделать на законодательном уровне.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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Штрафные баллы для водителей

Билошицкий отметил, что стоит на законодательном уровне ввести отдельную ответственность для водителей за систематическое нарушение правил дорожного движения. Речь идет о штрафных баллах. Билошицкий не уточнил, когда вернутся к рассмотрению этого вопроса. Он только сказал, что надеется, что этот вопрос снова начнут рассматривать.

Собственно, в Украине в 2015 – 2020 годах уже действовала система баллов и штрафов для водителей. Поэтому, каждому водителю ежегодно насчитывали 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. После того, как исчерпывался лимит, водитель за такие нарушения должен был платить штрафы в денежном виде. Но до конца система штрафных баллов так и не была реализована (камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения появились только летом 2020 года). В 2020 году ее отменил президент Владимир Зеленский.

Еще в начале 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6502, который предусматривает введение системы штрафных баллов для водителей. Однако из-за полномасштабного вторжения народные депутаты не рассмотрели этот законопроект даже в первом чтении. Поэтому он до сих пор находится на рассмотрении в профильном парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

И закон немного изменен, чем это было в 2015 – 2020 годах. В нем предлагается аналог европейской системы штрафов. Водитель за год может насобирать 12 штрафных баллов, а если превысит это количество – его могут лишить водительского удостоверения без суда. А для новичков – тех, что получили права менее года назад – предусмотрено 8 баллов в течение года.

Так, за непристегнутый ремень безопасности и за перевозку детей без автокресла хотят начислять 1 штрафной балл. За управление неисправным ТС, перевозку детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 километров в час (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на красный сигнал светофора – 2 балла.

За нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным ТС, который используется для перевозки пассажиров – 3 балла.

Предполагается, что такого рода меры позволят снизить количество водителей, которые систематически нарушают ПДД.

Заметим, что в Польше, например, есть система штрафных баллов. Так, там при накоплении 24 пунктов в течение года у водителя могут изъять удостоверение.

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