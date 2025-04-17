Скидки 50% на штрафы от ТЦК: Зеленский подписал соответствующий закон

Владимир Зеленский ввел в действие закон о скидках на штрафы от ТЦК. Он предусматривает, что военнообязанный при определенных обстоятельствах сможет оплатить на 50 процентов меньше.

Президент Украины подписал закон во вторник, 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующую карточку законопроекта.

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Что известно о скидках на штрафы от ТЦК

Штраф для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя или не состоят на воинском учете, составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Согласно новому закону, военнообязанные, которые добровольно признают нарушения за неуточнение персональных данных и самостоятельно оплатят штраф, получат на него скидку в 50%, то есть новая сумма составит 8 500 гривен. Для получения скидки нужно обратиться в ТЦК и оплатить штраф в течение 10 дней от принятия постановления об административном правонарушении.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявляла, что оплатить штраф со скидкой можно будет в приложении Резерв+. В Минобороны работают над внедрением этой функции.

Ранее сообщали, что штраф за нарушение учета может быть уменьшен вдвое. По мнению законодателей, это положительная практика, потому что определенное количество военнообязанных или резервистов самостоятельно обращаются в ТЦК и готовы оплатить штраф.