Юрист практики военного права Татьяна Козян рассказала в интервью "РБК-Украина", возможна ли конфискация имущества, если долго не платить штраф.

Могут ли забрать имущество из-за неуплаты штрафа?

Козян отметила, что законом Украины конфискация имущества за неуплату штрафов в ТЦК не предусмотрена. Однако, если штрафы накапливаются и не уплачиваются, они могут быть взысканы через суд. В таком случае суд может принять меры по взысканию средств, включая арест имущества или банковских счетов.

Однако без судебного решения конфискацию имущества невозможно выполнить, а государственные органы должны придерживаться процедуры. Поэтому систематическая неуплата штрафов сама по себе не ведет к автоматическому изъятию имущества, но создает риски правовых последствий через судебные решения.

Издание напомнило, что с лета 2025 года в Украине появилась возможность дистанционно оплатить штраф за нарушение воинского учета. Однако такой вариант не дает гарантии, что лицо будет окончательно снято с розыска.

Эффект от уплаты штрафа зависит от конкретной ситуации человека и оснований, по которым его внесли в розыск. Однако таким образом лицо может выиграть время, чтобы урегулировать ситуацию, если в этот период она может подыскать работу с бронированием или оформить отсрочку от мобилизации на законных основаниях или найти другие решения в рамках действующего законодательства Украины.

Если загрузить приложение "Резерв+" и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения, ТЦК в течение трех дней должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого у лица есть возможность оплатить 50% от суммы штрафа, то есть 8500 гривен. Оплату нужно внести в течение 20 дней.

Если в указанный срок этого не сделать, придется платить уже полную сумму – 17 000 гривен. Тогда как в случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма штрафа будет удвоена и уже нужно будет заплатить 34 000 гривен.

Какие штрафы предусмотрены законом за нарушение воинского учета?