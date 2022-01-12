Штрафы за летнюю резину и обязательная езда со светом: какие нововведения ждут водителей

В Украине хотят ввести очередные нововведения для водителей. Кабинет Министров предложил на законодательном уровне прописать обязательную замену летней резины на зимнюю, а также передвижение с включенными фарами в любое время года и время суток.

Зачем нужны эти нововведения, могут ли они изменить ситуацию на дорогах страны и как хотят наказывать водителей в случае нарушений – сайт 24 канала разбирался с экспертами.

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Что предлагают изменить

В постановлении Кабмина говорится, что на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Сейчас действует норма, согласно которой с 1 октября по 1 мая должны быть включены ходовые огни (ДХО) только вне населенных пунктов.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что указанная норма не соответствует основному назначению ДХО – использование для повышения видимости автомобиля во время движения в дневное время независимо от погодных условий и местонахождения. Кроме того, практика постоянного применения ДХО положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.

По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию ДХО (ближнего света фар) количество дорожно-транспортных происшествий в светлое время суток (с учетом двух и более участников дорожного движения) сократилось на 10 – 15%,

– указано в записке.

Водителей хотят обязать всегда двигаться со светом / Фото Pixabay

Еще одна норма, которая появилась в постановлении, касается замены шин.

В период с 1 октября по 31 марта эксплуатация ТС, оборудованного летними шинами, позволит повысить уровень ответственности водителей, а также применять за это нарушение административную ответственность, предусмотренную частью первой статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

– говорится в объяснении.

Напомним, штраф, который устанавливает эта статья, составляет 20 необлагаемых минимумов доходов граждан – 340 гривен. Постановление обнародовали 20 декабря 2021 года и сейчас продолжаются общественные обсуждения.

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Что говорят эксперты

Андрей Стеценко, адвокат, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS, уверен, что очень важно на законодательном уровне урегулировать вопрос сезонной замены резины. Украина располагается в такой естественной широте, что у нас очень хорошо и характерно проявляются природные условия, а именно лето и зима. Но сейчас нет какого-либо четкого законопроекта, который бы регулировал обязательную замену резины.

Одна из причин дорожно-транспортных происшествий – халатность водителей в неподдержании транспортных средств в техническом состоянии, в том числе движение и управление транспортным средством в зимний период на резине, которая не используется при низких температурах, снежном, ледовом наслоении и по техническим свойствам не соответствует природным условиям и транспортное средство становится неуправляемым . Андрей Стеценко Адвокат, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS

По его словам, что касается обязательного передвижения на транспортном средстве с постоянно включенным ближним светом фар, то это необходимо лишь при наличии плохих природных условий, таких как дождь, ливень, туман, снегопад и согласно ранее принятому правилу о включении света фар в период осень – зима. Такая практика есть в других странах.

Эксперты говорят, что водителям нужно подготовиться к новым штрафам / Фото Unsplash

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, также считает, что нужно на законодательном уровне урегулировать вопрос сезонной замены шин. Соответствующая норма в Правилах дорожного движения существует лишь как рекомендация, и водители нередко ее игнорируют.

Когда водители экономят на резине, это повышает уровень опасности на дороге, но никакой ответственности недобропорядочные шоферы за это не имеют. Хотя, по-моему, она должна быть. И штраф должен быть большой. А насчет света – это дает дополнительную видимость для авто, что может спасти жизнь в случае передвижения в тумане, во время дождя или снега, а также позволит не подвергать лишнему риску себя и других участников дорожного движения . Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner

Подпункт 31.4.5 ПДД рекомендует при постоянной езде на скользких дорогах применять резину, соответствующую состоянию дороги. Для чего? Летняя резина уже не может быть такой эффективной для сцепления с дорогой, что увеличивает тормозной путь, а следовательно – повышает риск ДТП. Но законодательством до этого не было предусмотрено ни даты замены летней резины на зимнюю, ни ответственности за несвоевременную замену.

Он добавил, что в случае принятия постановления водителям нужно будет подготовиться к усиленным проверкам полицией и к уплате штрафов, если они будут нарушать новые нормы ПДД. Однако если дороги станут безопаснее – оно того стоит.

Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры", отметил, что климат в Украине является умеренно континентальным, колебание температуры зимой бывает значительным, а потому летняя резина при снижении температуры ниже +5 теряет свою эластичность и эффективность, что влияет на маневренность и тормозной путь автомобиля.

Другой вопрос – реализация принятых нововведений, ведь проверка типа и состояния резины возможна только во время остановки транспортного средства,

– сказал эксперт.

А вот нововведение по установлению обязанности всегда ездить с включенным светом фар, адвокат не поддерживает и говорит, что оно не является необходимым и не повлияет на ситуацию на дорогах в Украине.

Вопрос замены шин нужно урегулировать на законодательном уровне / Фото Unsplash

Адвокат Вадим Володарский заявил, что считает предложенные новшества нецелесообразными, ведь жесткая привязка к дате замены шин будет плохой идеей.

Хотя территория Украины и не такая разнообразная по климатическим зонам, как США или Россия, но все-таки погодные условия в Сумской области и в Одесской или Херсонской могут сильно отличаться. И устанавливать единые правила и даты в этом случае, мягко говоря, нелогично . Вадим Володарский Управляющий партнер Адвокатского бюро Вадима Володарского

Он добавил, что и погода в разные годы демонстрирует сюрпризы и, например, в прошлом году по существующим условиям смена шин на зимние не была актуальной где-то до середины ноября.

Также такая норма сделает невозможной эксплуатацию в начале весны и в конце осени подавляющего большинства мототехники. Поскольку на езду в зимних условиях она не рассчитана, а зимней резины для большинства мотоциклов просто нет. Мотоциклисты обычно открывают сезон, когда реально позволяют погодные и дорожные условия, – где-то в марте в большинстве случаев, и ездят многие до середины ноября.

Также адвокат не поддерживает и обязательную езду с включенными фарами.

В городе днем ближний свет вообще неспособен дать какого-то выигрыша по безопасности, а вот эксплуатацию многих советских автомобилей с конструктивно слабыми генераторами, сделает практически невозможной вообще. А глаза от мелькания огоньков будут уставать еще сильнее и в любое время года,

– пояснил Володарский.

Есть ли похожий опыт в других странах

Владимир Мисечко рассказал, что в большинстве стран Европы введена обязательная замена шин зимой, разница лишь в сроках. Так, например, в Чехии водители обязаны переходить на зимнюю резину в период с 1 ноября по 31 марта, в Словении – с 15 ноября по 15 марта, а в странах Балтии – с 1 декабря по 1 марта каждого года. Также обязательная замена резины введена в Румынии, Германии, Австрии, Словакии, Сербии, Швеции и др.

Эксперты по-разному оценивают возможные нововведения / Фото Unsplash

Консультант по стратегическим коммуникациям Анна Катрулина отметила, что, например, в Польше не существует законов, которые точно устанавливают сроки или другие условия замены резины на зимнюю, а вот в Австрии использование зимних шин является обязательным с 1 ноября по 15 апреля.

В Бельгии использование зимних шин не является обязательным, однако разрешено использование шипованной резины с ограничениями по скорости передвижения и обязательной установкой соответствующего знака на видном месте автомобиля. В Великобритании использование зимних шин не обязательно, но при определенных погодных условиях возможно. Шипованная резина запрещена,

– уточнила Катрулина.

Она добавила, что такого правила нет в Венгрии, а вот на территории Германии в зимнюю пору обязывают использовать зимние или всесезонные шины со специальной маркировкой (обозначенной "M+S" и снежинкой, расположенной внутри треугольника в виде гор).

В Испании и Италии запрещена шипованная резина, а для передвижения на горных дорогах используются специальные цепи.

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