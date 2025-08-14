Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Смотрите также В Резерв+ запустили оплату штрафа за неявку по повестке: как это работает

Что известно о штрафах за нарушение комендантского часа?

Законопроект предлагает добавить новую статью в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которая установит административную ответственность за нарушение правил военного положения.

К таким нарушениям относится въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных пропусков или удостоверений.

Документ также предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа – пребывание на улице или в других общественных местах в запрещенное время без специального разрешения.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 262 Кодекса, которые предоставят полиции право задерживать нарушителей.

Размер штрафов, которые планирует ввести правительство, пока не уточняется.

Напомним, ранее Кабмин предлагал увеличить срок добровольной уплаты штрафа за нарушение ПДД. Нововведения направлены на уменьшение удвоенных штрафов, снижение нагрузки на суды и обеспечение неотвратимости наказания.