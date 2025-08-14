Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Що відомо про штрафи за порушення комендантської години?

Законопроєкт пропонує додати нову статтю до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановить адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану.

До таких порушень належить в’їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов’язкова евакуація, без спеціальних перепусток або посвідчень.

Документ також передбачає відповідальність за порушення комендантської години – перебування на вулиці або в інших громадських місцях у заборонений час без спеціального дозволу.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 262 Кодексу, які нададуть поліції право затримувати порушників.

Розмір штрафів, які планує запровадити уряд, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, раніше Кабмін пропонував збільшити строк добровільної сплати штрафу за порушення ПДР. Нововведення спрямовані на зменшення подвоєних штрафів, зниження навантаження на суди та забезпечення невідворотності покарання.