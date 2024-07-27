Штрафы за необновление данных: в Генштабе сказали, сколько их может быть и кто выписывает
Штрафы за необновление данных военнообязанными будут выписывать уполномоченные лица ТЦК и СП, а обжаловать их можно в суде в течение 10 дней.
Об этом рассказала представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Ирина Гарбуз.
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По ее словам, уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение руководителю военкомата, который должен принимать решение о наложении штрафа.
Если вы не согласны со штрафом, можете обжаловать постановление в суде в течение 10 дней со дня его вынесения.
Что этому предшествовало
Ранее в Минобороны объяснили, что штрафы для тех, кто не обновил данные до 16 июля, не будут выписывать автоматически.
Наложить штраф на мужчину могут от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, должна быть соблюдена процедура.