Заочный штаф за отказ от повестки на почте: в Раде готовят новый законопроект

В Украине могут упростить условия для выписывания заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов. В частности, в случае возвращения по почте вызова ТЦК с отметкой о невручении военкоматы смогут составлять постановления о штрафе заочно.

Правоохранительный Комитет Верховной Рады Украины рекомендует принять за основу соответствующий законопроект. Текст документа опубликован на сайте Верховной рады.

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Документ расширяет круг случаев, когда может накладываться заочный штраф без составления протокола.

Что предусматривает законопроект

Так, изменения в статью 258 КУоАП предусматривают, что возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы сразу вынести постановление о заочном штрафе, а не составлять протокол, как раньше.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова", – говорится в тексте законопроекта.

Важно! На практике это означает, что когда "Укрпочта" вернет в ТЦК неврученный вызов, сразу будет составлено постановление о штрафе – без предварительного составления протокола.

Вручение повестки по почте