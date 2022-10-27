В Раде хотят ввести штрафы за отсутствие светоотражателей на одежде в темное время: какая сумма

Еще в 2020 году правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, согласно которым пешеходы в темное время суток должны использовать светоотражающие элементы. Однако в Кодексе Украины не предусмотрена норма, которая предусматривала бы административную ответственность за невыполнение этого правила.

Именно поэтому в Верховной Раде предложили восполнить этот пробел и ввести штрафы для нарушителей этого правила ПДД. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко.

Интересно С 1 октября в украинские водители обязаны включать ближний свет фар

Почему нужно такое правило

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочинам без светоотражающих элементов могут попасть в ДТП. Более того, по статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток является одной из самых распространенных причин ДТП с роковыми последствиями в Украине.

Именно поэтому на одежде необходимо иметь элементы, которые позволят водителям увидеть и среагировать. Пока их выбор достаточно широк, это могут быть ленты, наклейки, большие брелоки, жилеты или даже одежда с такими элементами. Такая деталь на вашем наряде позволит предупредить и предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Однако поскольку пешеходы часто игнорируют это правило дорожного движения, предлагают ввести наказание, чтобы уменьшить количество ДТП.



Насколько далеко водитель сможет увидеть пешехода в темное время суток / Ровненский ЦЭК МВД

Какие штрафы предлагают

Чтобы пешеходы не пренебрегали соблюдением Правил дорожного движения, законодатели предлагают ввести в Кодекс Украины об административных правонарушениях нормы об ответственности пешеходов за движение проезжей частью или обочинами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих элементов.

По их мнению, там следует прописать наказание за нарушение этой статьи в виде предупреждения или штрафа в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. На сегодня это сумма в размере 51 гривны.

ДТП с пешеходами: последние новости

Недавно в Киеве на Крещатике произошло масштабное ДТП. Оно было настолько сильным, что обломки авто разлетелись в разные стороны.

Также недавно на пешеходном переходе автомобиль сбил журналиста-расследователя Ткача. Он не связывает это с профессиональной деятельностью, однако водителя ВАЗа, который нажал газ перед пешеходным переходом, не понимает.

В начале октября произошло еще одно ужасное ДТП. В Киевской области водитель сбил двух маленьких девочек и пытался скрыться с места аварии. К сожалению, без жертв не обошлось.

Интересно – кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве: смотрите видео