Будут ли штрафы военнообязанных, что сбежали из страны: Вениславский объяснил инициативу

В Украине появилась инициатива, согласно которой военнообязанный, что после 24 февраля 2022 года незаконно покинул территорию государства, должен заплатить штраф в размере, ориентировочно, 25 тысяч гривен за каждый месяц. Впрочем, внедрение такой инициативы имеет определенные сложности.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский объяснил 24 Каналу, что для того, чтобы применять какие-то санкции в отношении лиц, которые незаконно выехали с территории Украины, необходимо юридически установить факт незаконного пересечения границы. Так, должно быть административное или уголовное правонарушение.

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Получит ли такая инициатива поддержку

То есть для этого нужно зарегистрировать соответствующее правонарушение в органах досудебных расследований или органах, имеющих право рассматривать административные правонарушения.

Сама инициатива платить средства за то, что человек находится за границей, на мой взгляд, достаточно дискуссионная. Говорить о том, что эта инициатива найдет поддержку в нашем комитете или комитете по вопросам правоохранительной области – я не готов,

– заметил народный депутат.

Вениславский об инициативе штрафовать незаконно выехавших военнообязанных: смотрите видео

Могут ли разрешить военнообязанным выезжать за деньги

Вениславский сообщил, что инициатива разрешить военнообязанным уезжать из Украины на время за деньги рассматривается еще с первых дней войны. Однако она тоже не имела поддержки. Ведь так выходит, что мы ставим в зависимость исполнение конституционного долга от денег.

Фактически говорится о возможности откупиться от военной службы за определенную сумму денег. По мнению народного депутата, у этой инициативы нет шансов на поддержку.

"Фактически так мы разделяем людей на богатых и бедных, когда богатый может не служить, а бедный должен быть мобилизован", – объяснил Вениславский.

Кто может законно выехать за границу

В условиях военного положения есть ряд военнообязанных, которые могут законным способом выехать с территории Украины. Речь идет о:

мужчинах с инвалидностью;

мужчинах, имеющих жену с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, у которых один из родителей (или родителей жены) имеет инвалидность I или II группы;

родителях, опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителях, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, нуждающихся в постоянном уходе;

попечителях лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

В то же время выехавшие мужчины призывного возраста, сопровождая одного из вышеупомянутых лиц, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.