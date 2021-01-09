После недавнего штурма Капитолия в Вашингтоне задержали несколько десятков человек. Одному из сторонников Трампа понадобился переводчик на русский. СМИ узнали, что говорится о 54-летней Евгении Малимон. Также задержали ее 28-летнюю дочь Кристину. Женщины имеют молдовские корни.

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Кристина Малимон является заместителем руководителя организации молодых республиканцев штата Орегон. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

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Согласно ее биографией на сайте организации, она также была делегатом от Республиканцев в округе Мултнома (Орегон) и членом Фалкирк Центра, который связывают с Трампом. Кроме того, девушка отмечается активной протрамповской позицией в соцсетях (более 25 тысяч подписчиков в Instagram).



Кристина Малимон активно поддерживает Дональда Трампа / Фото взято с Instagram Кристины Малимон

А в августе 2020 года Кристина Малимон была одним из организаторов парада лодок на поддержку Трампа на реке Вилламетт (штат Орегон). Тогда одно из судов затонуло.

Одно из судов затонуло во время парада лодок в Орегоне: смотрите видео инцидента

По данным журналистов, как Кристина, так и Евгения Малимоны общаются на русском и имеют связи с Молдовой. Но нет никаких свидетельств, подтверждающих, что они – граждане России. Между тем, в посольстве России в США заявили, что россиян среди задержанных за штурм Капитолия нет.

Добавим, в Instagram-аккаунте девушки можно найти фрагмент интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24". В сюжете говорится, что Кристина – родом из города Бельцы, что на севере Молдовы и вблизи границы с Украиной.

Фрагмента сюжета пропагандистов о Кристине Малимон: смотрите видео

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Коротко о штурме Капитолия

Капитолий – это здание Конгресса (парламента) США.

6 января законодательный орган должен біл объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.

Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Также началась стрельба. Одна из митингующих получила ранения и впоследствии умерла. В то же время ранены несколько полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек .

После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но он и так был запланирован из-за ситуации с коронавирусом.

На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.