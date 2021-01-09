Після нещодавнього штурму Капітолія у Вашингтоні затримали кілька десятків людей. Одному із прихильників Трампа знадобився перекладач на російську. ЗМІ дізналися, що мовиться про 54-річну Євгенію Малімон. Також затримали її 28-річну доньку Крістіну. Жінки мають молдовське коріння.

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Крістіна Малімон є заступницею керівника організації молодих республіканців штату Орегон. Про це повідомляє видання BuzzFeed.

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Згідно з її біографією на сайті організації, вона також була делегатом від Республіканців в окрузі Мултнома (Орегон) і членом Фалкірк Центру, який пов'язують із Трампом. Крім того, дівчина відзначається активною протрампівською позицією у соцмережах (понад 25 тисяч підписників у інстаграмі).



Крістіна Малімон активно підтримує Дональда Трампа / Фото взято з інстаграму Крістіни Малімон

А у серпні 2020 року Крістіна Малімон була одним із організаторів параду човнів на підтримку Трампа на річці Вілламетт (штат Орегон). Тоді одне із суден затонуло.

Одне з суден затонуло під час параду човнів у Орегоні: дивіться відео інциденту

За даними журналістів, як Крістіна, так і Євгенія Малімони спілкуються російською та мають зв'язки з Молдовою. Але немає жодних свідчень, які б підтверджували, що вони – громадяни Росії. Тим часом, у посольстві Росії в США заявили, що росіян серед затриманих за штурм Капітолія немає.

Додамо, в інстаграм-акаунті дівчини можна знайти фрагмент інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия 24". У сюжеті мовиться, що Крістіна – родом із міста Бєльци, що на півночі Молдови та поблизу кордону з Україною.

Фрагменту сюжету пропагандистів про Крістіну Малімон: дивіться відео

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Коротко про штурм Капітолія

Капітолій – це будівля Конгресу (парламенту) США.

6 січня законодавчий орган мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.