Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко в эфире 24 Канала отметил, что спецподразделение "Тайфун" помогало отражать один из самых массовых штурмов. Тогда враг привлек около 200 мотоциклов на направлении.

Мототехника россиянам добавляет скорости

На мотоциклах значительно труднее останавливать, чем когда боец идет пешком.

Это было действительно впечатляюще. Тогда нам удалось остановить врага, и он понес большие потери. Однако мототехнику россияне периодически применяют, и это добавляет им скорости. Потому что, когда боец идет пешком, то это гораздо легче цель, чем если он движется на мотосредстве,

– сказал Павел Гвозденко.

Он добавил, что есть много экспертов, которые рассказывают о различных ситуациях, в том числе и о проблемах с дальнобойным оружием.

Важно! Российская армия все чаще использует для штурмов мотоциклы, багги и другой гражданский транспорт вместо бронетехники. Из-за недостатка защищенных машин и доминирования украинских дронов в небе, оккупанты переходят на быстрые, дешевые и маневренные средства передвижения.

Также отметил, что все зависит от того, кто использует эти средства, насколько подготовлены бойцы, какая техника применяется. Необходимую технику ВСУ имеют. Это подтверждают серьезные операции, которые проводит СБУ – например, "Паутина" и еще ряд похожих, менее масштабных.

Недостаточно качественного оружия

Он отметил, что спецподразделение "Тайфун" проводит определенные операции на расстоянии десятков километров, уничтожая вражеские позиции и логистику.

Конечно, для того чтобы это было эффективнее, нам нужно больше средств, качественных возможностей. Однако фактически работа профессиональных экипажей и фидбэк – обратная связь'связь к производителю этих средств – дает правильную синергию, и потом мы достигаем того результата, который нужен всем,

– сказал Гвозденко.

Он добавил, что сейчас большая проблема не в отсутствии средств, а в недостаточном количестве качественных. В Украине уже возникло много производителей FPV-дронов, БпЛА самолетного типа. Необходима качественная техника, потому что каждый выход боевого экипажа на позиции – это большие риски.

Когда говорят, что самолет должен быть дешевым – и это уже лучший вариант того, что имеем, и их тогда можно много сделать – на самом деле это не так. Нужна качественная техника, которую запустил один раз – и она долетела до вражеской позиции. А не так, что запускаешь 10 дронов, и из них только один долетает,

– сказал Гвозденко.

Он подытожил, что это уже вопрос не к пилотам, потому что они, имея годы боевого опыта, если и допускают ошибки – то очень редко. Поэтому военные имеют пожелания к производителям и тем, кто проводит закупки: обращать внимание на вопросы качества и отходить от количественных показателей к качественным.

К слову, российские штурмовые группы на Покровском направлении все чаще действуют пешком – без техники и даже без мотоциклов. Враг пытается тихо проникать вглубь обороны малыми группами, а уже после прорыва – расширять зону влияния.

Неоднократно в этом районе подразделения – военные вступали в бой с противником. Часто даже подразделениям БпЛА или РЭБ приходилось вступать в ближний бой. Впрочем ВСУ часто берут россиян в плен, ведь враг не мотивирован.