Штурм полка "Скала" возле Покровска расследует высшее военное командование, – 7 корпус ДШВ
Операцию, которую 31 марта проводил штурмовой полк "Скала" в районе Гришино на Покровском направлении, анализирует высшее военное командование. Сейчас продолжается служебная проверка.
Об этом рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что рассказали в 7 корпусе ДШВ о проверке штурма полка "Скала"?
В пресс-службе подразделения отметили, что 31 марта 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" воспользовался плохой погодой и провел штурм с применением бронетехники в районе Гришино вблизи Покровска.
Указанные действия изучает и исследует высшее военное командование. Проводится служебная проверка,
– говорится в сообщении.
В 7 корпусе ДШВ также попросили воздержаться от огласки непрофессиональных оценок, ведь они могут негативно повлиять на дальнейший ход боевых действий в Покровской агломерации.
Кстати, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал в эфире 24 Канала, что Силы обороны активизируются и на одном из самых сложных направлений – Покровском. По словам эксперта, там украинские войска не дают россиянам закрепиться и перебросить силы на другое направление.
Что известно о скандале со штурмом полка "Скала"?
Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко обвинил командиров полка "Скала" в якобы значительных потерях среди военных, которых отправили в штурм под Покровском. Стерненко опубликовал фрагменты из видео, которые публиковали в сети россияне, с разбитой техникой ВСУ, которые 31 марта штурмовали колонной у Гришино.
В полку "Скала" отвергли обвинения советника главы Минобороны. Полк признал потерю двух бойцов в бою 31 марта, но отметил, что выводы Стерненко базируются на искаженных данных российских источников.
В то же время военный корреспондент Анна Калюжная рассказала, что в течение последнего месяца 425-й штурмовой полк "Скала" получил кратно большее пополнение, чем другие подразделения ВСУ. Разница, по ее словам, достигает примерно в 20 раз.