Почему именно Соледар: в ВСУ объяснили, почему враг бросился штурмовать город

За последние дни максимум своих усилий враг перебросил к Соледару. Оккупанты пытаются взять город в окружение. В ВСУ объяснили, для чего россияне его штурмуют.

Во время телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил намерения врага. По его словам, оккупантов не волнуют никакие потери. Поэтому они продолжают гнать свое войско и на Соледар.

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Маневр врага прогнозируем

Это был прогнозируемый маневр. Соледар на протяжении многих месяцев на Бахмутском направлении был одной из точек их постоянных ударов. На уровне с Клищиевкой, Бахмутским, Бахмутом,

– подчеркнул Череватый.

Как отметил Череватый, оккупанты постоянно пробовали расшатать оборону вблизи Соледара. Враг пытался найти там слабое место. Его цель – прорвать ее и двигаться дальше.

По словам спикера группировки, определенных тактических успехов враг достиг вблизи населенного пункта. Впрочем, следует понимать, что им не удалось системно прорывать нашу оборону.

Отдельного внимания заслуживают потери, которые понесут оккупанты. Череватый подчеркнул, что они не сравнимы ни с одной современной стратегией или тактикой новейшей армии 21 века.

Череватый подчеркнул, что оккупанты просто ежесуточно проводят массовый штурм позиций Сил обороны. Поэтому следует понимать, что очень сложно противостоять такому шквалу, хотя и недостаточно обученных, но подразделений. Нашим военным нужно постоянно сохранять концентрацию, вести огонь, поддерживать оружие и оборудование в исправном состоянии.

Кого бросили на Соледар

Следует понимать, что под Соледаром сейчас не мобилизованные и российские заключенные. Туда перебросили настоящих профессиональных убийц. Речь идет о наемниках ЧВК "Вагнера", участвовавших в войнах в Сирии и Ливии.

Как отметил Череватый, защитники Украины продолжают оборонять Соледар. Они делают все возможное, чтобы враг не мог продвинуться. В то же время следует понимать, что ситуация там очень сложная. Силы обороны пытаются уберечь жизнь каждого бойца и нанести максимальный вред врагу.

Если же обозначить ситуацию в Соледаре несколькими словами, то там сейчас настоящий ад. Ведь враг, потерпевший немало поражений под Бахмутом, стремится добиться хоть каких-то побед на фронте. А их не было вот уже несколько месяцев.