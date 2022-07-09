Оккупанты хотели взять штурмом Углегорскую ТЭС: ВСУ отбили атаку и отбросили врага

Оккупанты хотели взять Углегорскую ТЭС – не получилось

Они постоянно предотвращают наступательные операции или попытки штурма врага. В частности, в ночь на 9 июля противник хотел взять Углегорскую ТЭС на Донетчине, но потерпел поражение. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00.

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По данным Генштаба, наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Впрочем, украинские защитники и защитницы не дали им этого сделать и отбросили на предыдущие позиции.