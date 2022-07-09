Оккупанты хотели взять штурмом Углегорскую ТЭС: ВСУ отбили атаку и отбросили врага
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
136 дней Украина противостоит российскому оккупанту. За это время Вооруженные Силы Украины показали большую мощь.
Оккупанты хотели взять Углегорскую ТЭС – не получилось
Они постоянно предотвращают наступательные операции или попытки штурма врага. В частности, в ночь на 9 июля противник хотел взять Углегорскую ТЭС на Донетчине, но потерпел поражение. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00.
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По данным Генштаба, наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Впрочем, украинские защитники и защитницы не дали им этого сделать и отбросили на предыдущие позиции.
Какая ситуация в Донецкой области: данные Генерального штаба ВСУ
- На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.
- На Краматорском – обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, сейчас продолжаются бои.
- Кроме того, обстрелы фиксировались и на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Зайцевого, Берестова и Клинового. Также противник нанес авиаудар неподалеку от Спорного.
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