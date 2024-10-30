Уничтожили не одного российского воина: бойцы ВСУ отбили штурм врага на Покровском направлении

Кремль не забирает своих войск с территории Украины и посылает их штурмовать позиции ВСУ на фронте. В частности, на Покровском направлении.

Именно там наши Силы обороны отбили штурм солдат страны-агрессора. Бойцам ВСУ удалось уничтожить не одного российского воина.

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ВСУ отбили штурм врага на Покровском направлении

Бойцы 5 отдельной штурмовой Киевской бригады отбили штурм оккупантов на Покровском направлении.

В пресс-службе бригады отметили, что противник пытался продвинуться вдоль посадки, но "наши воины держат оборону крепко и уверенно".

Артиллерийские расчеты и дронщики 5 ОШБр наносят точечные удары по вражеским позициям, уничтожая технику и живую силу оккупантов. Каждая атака врага встречается безжалостным огневым ответом,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По этическим соображениям 24 Канал не может показать кадры, опубликованные 5 отдельной штурмовой Киевской бригадой. Их можно посмотреть по ссылке, однако следует учитывать, что на видео чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+.

Добавим, что ситуацию на Покровском направлении в эфире телемарафона прокомментировал Сергей Окишев штаб-сержант третьей категории отделения коммуникации 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. По его словам, в полосе ответственности их бригады россияне пытаются прорвать оборону, но "это только попытки".

Он указал, что оккупанты сейчас менее активно используют бронетехнику, в основном для подвоза личного состава.

Они пытаются штурмовать в основном живой силой. Это небольшие группы, по несколько человек и штурмуют волнами,

– говорит Сергей Окишев.

Российские войска пытаются продвинуться по несколько раз в сутки, но у них ничего не получается. Наши десантники крепко стоят на позициях и уничтожают оккупантов, говорит военный.

Напомним, что по данным Генштаба 30 октября 2024, на Покровском направлении Силы обороны остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь.