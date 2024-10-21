Организовали "теплую" встречу: таврийские десантники отбили штурм захватчиков с колонной техники

Таврические десантники отбили штурм российских оккупантов. Вражеская армия задействовала 23 единицы бронетехники.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в понедельник, 21 октября.

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Таврические десантники отбили российский штурм

Войска страны-агрессора продолжают штурмовать позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады целыми колоннами. На этот раз, как отметили в Десантно-штурмовых войсках, российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка.

Наши десантники в очередной раз организовали захватчикам "теплую" встречу: 5 бронемашин и 1 танк – уничтожено. Еще 3 ББМ и танк – повреждены,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что и бронетехника, которая уцелела, побоялась наших противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов и дала заднюю.

По данным Десанто-штурмовых войск, этот штурм для 24 российских воинов стал последним, еще 20 получили ранения.

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