Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 21 жовтня.

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Таврійські десантники відбили російський штурм

Війська країни-агресорки продовжують штурмувати позиції 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади цілими колонами. Цього разу, як зазначили у Десантно-штурмових військах, російське командування кинуло в атаку 19 бойових броньованих машин та 4 танки.

Наші десантники вже вкотре організували загарбникам "теплу" зустріч: 5 бронемашин і 1 танк – знищено. Ще 3 ББМ та танк – пошкоджені,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що та бронетехніка, яка вціліла, побоялась наших протитанкових ракетних комплексів та ударних дронів і дала задню.

За даними Десанто-штурмових військ, цей штурм для 24 російських вояк став останнім, ще 20 зазнали поранень.

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