Штурман-оккупант попросил сослуживцев прекратить войну и уйти из Украины
7 марта 2022 , 10:53Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко в телеграме
Украинские войска продолжают сбивать вражеские самолеты в небе над Украиной. Их пилотам иногда удается выживать, и тогда они рассказывают много интересного о российских преступлениях.
Наши военные сбили вражеский самолет Ми-8. Его штурман находится в плену, у него серьезно обгорело лицо, он в больнице.
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Призывает уходить из Украины
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что теперь захватчик просит своих сослуживцев прекратить войну.
Он также обращается ко всем россиянам. А еще призывает других российских оккупантов покинуть Украину.
Захватчик просит прекратить войну: смотрите видео
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