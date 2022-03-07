Штурман-оккупант попросил сослуживцев прекратить войну и уйти из Украины

7 марта 2022 , 10:53
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Антон Геращенко в телеграме

Украинские войска продолжают сбивать вражеские самолеты в небе над Украиной. Их пилотам иногда удается выживать, и тогда они рассказывают много интересного о российских преступлениях.

Наши военные сбили вражеский самолет Ми-8. Его штурман находится в плену, у него серьезно обгорело лицо, он в больнице. 

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Призывает уходить из Украины

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что теперь захватчик просит своих сослуживцев прекратить войну.

Он также обращается ко всем россиянам. А еще призывает других российских оккупантов покинуть Украину.

Захватчик просит прекратить войну: смотрите видео

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Автор: Оксана Княжик