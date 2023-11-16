Время возмездия настало: в Нацполиции призывают вступить в штурмовую бригаду "Лють"

Украинские защитники продолжают защищать родную землю от врага. Вы можете присоединиться к ним. В Нацполиции объявляют набор в штурмовую бригаду "Лють".

Если вы сильны, мотивированы и хотите отомстить российским захватчикам, то в штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють" ждут именно вас. Расскажем дальше, как присоединиться к рядам!

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Регистрация желающих продолжается

В Нацполиции набирают в штурмовую бригаду "Лють": смотрите видео

Как рассказывают в Нацполиции, объединенная штурмовая бригада "Лють" – военизированное подразделение полиции нового образца. Он занимается:

проведением штурмовых действий на фронте;

обезвреживанием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований врага;

проведением аэроразведки с выявлением позиций врага;

уничтожением русских захватчиков.

Штурмовая бригада "Лють" набирает бойцов: смотрите видео

Как присоединиться к штурмовой бригаде "Лють"? Для этого можно перейти по ссылке nabir.np.gov.ua и зарегистрироваться. Также желающие могут позвонить по телефону по этому номеру: 097 725 25 13.

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Что известно о штурмовой бригаде "Лють"

Как мы рассказывали раньше, создана на базе полков специального назначения "Сафари" и "Цунами", а также батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.

"Лють" – это такой симбиоз людей, которые уже воевали. Это люди, которые хотят уничтожать врагов, освобождать наши земли,

– рассказывал в комментарии 24 Каналу руководитель пресс-центра бригады Артем Джепко.

За плечами бойцов "Люте" многочисленные бои. Как отмечает Джепко, говорится об очень мотивированных защитниках. Они готовы уничтожать, выгонять всю нечисть из Украины. Как он заметил, в штурмовой бригаде – симбиоз опыта и крепкого желания возвращать свое.

По словам руководителя пресс-центра бригады, мотивация была одним из ключевых критериев для кандидатов, чтобы попасть в "Лють". Если и у вас есть внутренняя мотивация уничтожать врага и гнать его с родной земли – не медлите и регистрируйтесь, чтобы стать частью бригады!