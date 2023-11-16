Якщо ви сильні, мотивовані та прагнете помститися російським загарбникам, то у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють" чекають саме на вас. Розповімо далі, як долучитися до лав!

Читайте також Репетиція "жесту доброї волі": про що свідчить фальстарт "перегрупування" Росії на Херсонщині

Реєстрація охочих триває

У Нацполіції набирають до штурмової бригади "Лють": дивіться відео

Як розповідають у Нацполіції, об'єднана штурмова бригада "Лють" – воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Він займається:

проведенням штурмових дій на фронті;

знешкодженням диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога;

проведенням аеророзвідки з виявленням позицій ворога;

знищенням російських загарбників.

Штурмова бригада "Лють" набирає бійців: дивіться відео

Як долучитися до штурмової бригади "Лють"? Для цього можна перейти за посиланням nabir.np.gov.ua та зареєструватися. Також охочі можуть зателефонувати за цим номером телефону: 097 725 25 13.

У Нацполіції закликали перетворити лють на зброю: дивіться відео

Що відомо про штурмову бригаду "Лють"

Як ми розповідали раніше, створена вона на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

"Лють" – це такий симбіоз людей, які вже воювали. Це люди, які хочуть нищити ворогів, звільняти наші землі,

– розповідав у коментарі 24 Каналу керівник пресцентру бригади Артем Джепко.

За плечима бійців "Люті" численні бої. Як зазначає Джепко, мовиться про дуже вмотивованих захисників. Вони готові знищувати, виганяти всю нечисть з України. Як він зауважив, у штурмовій бригаді – симбіоз досвіду та міцного бажання повертати своє.

За словами керівника пресцентру бригади, мотивація була одним із ключових критеріїв для кандидатів, щоб потрапити до "Люті". Якщо й у вас є внутрішня мотивація знищувати ворога та гнати його з рідної землі – не зволікайте та реєструйтеся, щоб стати частиною бригади!