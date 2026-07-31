Штурмовые полки получили распоряжение временно не принимать новых военнослужащих, – СМИ

Штурмовые полки Сухопутных войск с 26 июля временно не принимают новых военнослужащих из батальонов резерва и ТЦК. Это решение связывают с проверкой Генеральным штабом укомплектованности частей и справедливости распределения личного состава.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

Что известно о ситуации в штурмовых подразделениях?

"Украинская правда" отмечает, что соответствующее распоряжение поступило от новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Один из военных отметил, что теперь штурмовые части не могут принимать бойцов из БРЕЗов и новомобилизованных через ТЦК. Другой собеседник сообщил, что ограничения касаются также переводов военнослужащих из других частей.

В то же время, по его словам, сохраняется возможность возвращения военных после самовольного оставления части через приложение "Армия+" – для тех, кто покинул подразделение до 12 июня.

Отдельно ситуацию для "Суспильного" прокомментировали в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Начальник отдела коммуникаций полка Алексей Братущак подтвердил, что пополнение подразделения новобранцами на данный момент приостановлено. По его словам, Генеральный штаб приступил к проверке комплектования воинских частей и того, насколько справедливо распределяется личный состав между подразделениями ВСУ. В полку заявили, что поддерживают такую инициативу и готовы сотрудничать с командованием.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что, по меньшей мере, 425-й полк "Скала" и 225-й отдельный штурмовой полк имели возможность постоянно получать пополнения и расширять штат. По данным издания, в частности, 425-й полк был увеличен до более чем 10 тысяч военнослужащих. В то же время, другие штурмовые подразделения, среди которых 1-й отдельный штурмовой полк и 475-й ОШП, таких возможностей, по словам собеседников издания в Силах обороны, не имели.

Напомним, в 425-м штурмовом полку продолжается расследование по поводу смертей новобранцев. Журналисты обнаружили по меньшей мере 26 умерших за полгода, а также сообщения об избиении, пытках и ненадлежащем медицинском обеспечении. После огласки ДБР начало расследование, военная омбудсменка и омбудсмен также инициировали проверки, а командира полка отстранили от исполнения обязанностей.

Кроме того, 30 июля суд взял под стражу двух военнослужащих полка, подозреваемых в пытках и незаконном содержании собратьев. Оба избрали 60 дней ареста без права на залог. По данным правоохранителей, пострадавших избивали и удерживали в хозяйственном здании, им нанесли тяжелые травмы.