Штурмы, авиаудары, наступления в Мариуполе происходят постоянно: наши защитники дают отпор
19 апреля 2022 , 19:33Читати новину українською
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о попытках российских оккупантов захватить Мариуполь.
Павел Кириленко в прямом эфире телеканала Рада сообщил, что штурмы, обстрелы и авиаудары происходят с постоянной периодичностью.
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Несмотря на это, он акцентировал, что наши бойцы держатся. Известно, что они находятся в защищенных местах и отвечают врагу – уничтожают живую силу и бронированную технику.
"Боевые действия продолжаются, но Мариуполь не полностью под контролем врага. Над Мариуполем – украинское знамя", – добавил Кириленко.Напомним, что российские войска в Мариуполе сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы. В этот момент в его подземных укрытиях скрывается не менее 1000 гражданских.
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