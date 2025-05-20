"Это дорого им стоило": в 24 бригаде рассказали, как отбили дерзкий штурм Часового Яра

Недавно россияне провели штурм Часового Яра с использованием многоцелевого транспортера. Во время выгрузки пехоты вражеская броня была сожжена, сами же оккупанты потеряли более десяти бойцов.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Олег Петрусенко, отметив, что враг продолжает давить и использует различные виды техники. Более того, противник на этом направлении действительно обучен.

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Как отражали дерзкий штурм Часового Яра

По словам пресс-офицера, россияне часто проводят подобные штурмы и активно применяют технику. Так, этот раз вражеская броня двигалась по городу ночью с включенными фарами.

Это дорого им стоило. Было уничтожено 13 человек личного состава и одна бронемашина,

– подчеркнул он.

Оккупанты часто меняют тактику и пытаются экспериментировать – применяют не только тяжелую бронированную технику, но и багги, мотоциклы и другие дешевые транспортные средства. Это свидетельствует, что враг имеет проблемы с дорогой техникой.

В Часовом Яру уже долгое время продолжаются уличные бои. Поэтому за логистику для передачи провизии и боеприпасов украинским защитникам отвечают беспилотники. Кроме этого, дроны позволяют наносить удары по противнику как можно дальше от линии боевого соприкосновения. Из-за этого возникает зона, радиусом 5 километров (обе стороны), в которой легко можно уничтожить любое транспортное средство.

Петрусенко добавил, что на этом направлении действует 98 воздушно-десантная дивизия российской армии, которая на самом деле является очень сильным и обученным противником. В то же время их пленные рассказывали 24 ОМБР, что у них сократили время подготовки военных. Это означает, что враг делает акцент не на качество, а на скорость и количество.

Кстати, недавно захватчики привлекли к штурмам города отдельный президентский полк ФСБ. Они являются специалистами своего дела, поэтому украинским защитникам приходится сталкиваться с интенсивными боями.