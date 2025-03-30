Под Покровском ВСУ отбили штурм россиян на электросамокатах: военный объяснил тактику

Россияне продолжают давить на Покровское направление. В попытках продвинуться враг использует все доступные средства, в том числе даже электросамокаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова старшего офицера коммуникаций 59 ОШБр "Степные хищники" Тараса Мишака в эфире телемарафона.

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Россияне используют электросамокаты под Покровском

По словам Мишака, на Покровском направлении россияне используют любую технику, которая может ускорить их транспортировку, в частности мотоциклы или квадроциклы.

Происходит все очень просто. Они накапливаются сначала в нескольких километрах от наших позиций, накапливаются в посадках, домах и готовятся к штурмам. Они везут с собой еще боекомплект, оружие – отправляются и пытаются доехать,

– рассказал он.

Однако украинские операторы дронов обычно заранее обнаруживают врага и не подпускают его к пехоте. Оккупанты уничтожаются еще на подступах. В то же время Мишак отмечает, что штурмы на мотоциклах не является такой редкостью – враг прибегает и к более странным средствам.

"Буквально недавно враг использовал электросамокаты и пытался штурмовать на них. Правда, было это не очень успешно. Они были уничтожены. На самом деле все средства идут в ход", – резюмировал офицер.

К слову, на Покровском направлении ВСУ отбили 93 наступательные действия врага. Всего на фронте произошло 223 боевых столкновения.